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Тренер «Зенита» Оливейра: Соболев станет игроком, который может решить исход матча

Тренер «Зенита» Оливейра: Соболев станет игроком, который может решить исход матча
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Бразильский тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о форварде сине-бело-голубых Александре Соболеве.

«Мы очень довольны, как Саня тренируется, как старается. В матче с «Акроном» ему чуть-чуть не повезло, попал в перекладину. Он забил в товарищеской игре. Думаю, что рано или поздно он будет забивать и в чемпионате, и в Кубке. Он станет для «Зенита» ещё одним игроком, который может забить, хорошо завершить, а также решить исход матча», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.

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