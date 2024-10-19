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«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ

«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ
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Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Хименес – 5'     1:1 Роджерс – 9'     1:2 Уоткинс – 59'     1:3 Диоп – 69'    
Удаления: Андерсен – 64' / Филоген – 90+3'

На пятой минуте забил игрок «Фулхэма» Рауль Хименес. На девятой минуте сравнял счёт в матче нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс. На 27-й минуте полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра не реализовал пенальти. На 60-й минуте вывел «Астон Виллу» вперёд нападающий Олли Уоткинс. На 69-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Фулхэма» Исса Диоп.

После этого матча в активе «Астон Виллы» 17 очков. Подопечные Уная Эмери занимают четвёртое место после восьми матчей. «Фулхэм» с 11 очками идёт девятым.

Турнирная таблица АПЛ
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