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«Краснодар» впервые за 2,5 года обыграл «Спартак» в Москве

«Краснодар» победил московский «Спартак» со счётом 2:0 в матче 12-го тура РПЛ. Таким образом, краснодарская команда впервые за 2,5 года обыграла «Спартак» в Москве.

Последний раз гостевая победа «Краснодара» над «Спартаком» была зафиксирована в 21-м туре РПЛ сезона-2021/2022 со счётом 2:1.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+5-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и располагается на первой строчке.