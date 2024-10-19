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Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
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«Краснодар» впервые за 2,5 года обыграл «Спартак» в Москве

«Краснодар» впервые за 2,5 года обыграл «Спартак» в Москве
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«Краснодар» победил московский «Спартак» со счётом 2:0 в матче 12-го тура РПЛ. Таким образом, краснодарская команда впервые за 2,5 года обыграла «Спартак» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

Последний раз гостевая победа «Краснодара» над «Спартаком» была зафиксирована в 21-м туре РПЛ сезона-2021/2022 со счётом 2:1.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+5-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и располагается на первой строчке.

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