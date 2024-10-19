«Не мечтаем о топ-5, нужно быть поскромнее». Николай Комличенко — о «Ростове»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко считает, что жёлто-синим не стоит думать о попадании в пятёрку лидеров по итогам текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 19 октября, «Ростов» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1) в матче 12‑го тура РПЛ.

— Что случилось с командой? Пять игр и один гол, нет эмоций…

— Результата нет, потому что игры складывались по-разному.

— Команда не на своём месте в таблице?

— По именам — да, не сказал бы, что мы кому то уступили по игре, кроме как в матче с «Акроном» (0:2). Нужно продолжать, мячи будут залетать. Были травмы, адекватные футбольные люди это понимают. Нам не везёт, где-то не залетает. Надо это перетерпеть и переломить ситуацию в свою сторону. С психологией у нас всё нормально, удача приходит к тем, кто заслуживает. Сегодня команда играла, боролась до конца. Могли и выиграть, и проиграть. Встреча была равная.

— Нет ощущения, что вы завязли в подвале таблицы, и выбраться будет тяжело?

— Нет. Если у кого-то были иллюзии, надо переосмыслить. Не мечтаем о топ-3 или топ-5, нужно быть поскромнее.

— Слова про сохранить прописку в РПЛ — не заигрывание?

— Не просто так, конечно. Как видите, никто не шутил. Играем неплохо, но чего-то не хватает. Посмотрите: по моментам, по ожидаемым голам мы идём нормально. Пять голевых моментов, а забили один, и тот с пенальти. Надо это перебороть, всё будет нормально.

— Вы себя как чувствуете?

— Хорошо. Уже восстановился, всё нормально, — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».