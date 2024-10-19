«РБ Лейпциг» уверенно победил «Майнц» в матче 7-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Майнц» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:0.
Германия — Бундеслига . 7-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Симонс – 20' 0:2 Орбан – 37'
На 20-й минуте полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс открыл счёт. Окончательный результат в игре на 37-й минуте установил защитник Вилли Орбан — 2:0.
После семи сыгранных матчей «РБ Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 17 очков. «Майнц» после аналогичного количества игр располагается на 11-й строчке, заработав восемь очков.
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