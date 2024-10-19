«Это не конец света». Станкович — о разгроме «Спартака» в игре с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.

«Мы играли в замаскированные 3-5-2. Провели первый тайм не на своём уровне. Надо отдать должное «Краснодару». Они отлично сыграли.

В больших клубах болельщики всегда свистят после таких поражений. Но это не конец света. Футбол будет и до меня, и после. Болельщик всегда прав.

Счёт 0:3 — это моя ответственность. Считаю, что я достаточно хитрый тренер. Думаю, что найду ответы на все вопросы», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+6-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.