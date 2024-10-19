Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не конец света». Станкович — о разгроме «Спартака» в игре с «Краснодаром»

«Это не конец света». Станкович — о разгроме «Спартака» в игре с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«Мы играли в замаскированные 3-5-2. Провели первый тайм не на своём уровне. Надо отдать должное «Краснодару». Они отлично сыграли.

В больших клубах болельщики всегда свистят после таких поражений. Но это не конец света. Футбол будет и до меня, и после. Болельщик всегда прав.

Счёт 0:3 — это моя ответственность. Считаю, что я достаточно хитрый тренер. Думаю, что найду ответы на все вопросы», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+6-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

Материалы по теме
«Спартак» был беспомощен. Ещё одна мощнейшая заявка «Краснодара» на титул!
«Спартак» был беспомощен. Ещё одна мощнейшая заявка «Краснодара» на титул!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android