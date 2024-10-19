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«Химки» прервали победную серию «Локомотива» из шести матчей во всех турнирах

«Химки» прервали победную серию «Локомотива» из шести матчей во всех турнирах
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«Химки» обыграли московский «Локомотив» со счётом 2:0 в матче 12-го тура РПЛ. Таким образом, подмосковная команда прервала победную серию «Локомотива» из шести матчей во всех турнирах.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

До этой встречи «Локомотив» одержал победы в четырёх матчах РПЛ, а также два раза выиграл в Фонбет Кубке России.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.

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