«Химки» прервали победную серию «Локомотива» из шести матчей во всех турнирах

«Химки» обыграли московский «Локомотив» со счётом 2:0 в матче 12-го тура РПЛ. Таким образом, подмосковная команда прервала победную серию «Локомотива» из шести матчей во всех турнирах.

До этой встречи «Локомотив» одержал победы в четырёх матчах РПЛ, а также два раза выиграл в Фонбет Кубке России.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.