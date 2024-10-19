Мостовой: когда-то «Химки» должны были выиграть, а «Локомотив» — проиграть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу «Химок» над «Локомотивом» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я предполагал, что «Химки» сегодня не проиграют. Это складывалось из того, что «Локомотив» слишком долго не проигрывает — когда-то же это должно было произойти. По составу «Химки» — нормальная команда. В начале игры у «Химок» был пожар в штрафной, но потом включился Бакаев, который не просто так играл в «Спартаке», как и Джикия. Когда-то «Химки» должны были выиграть, а «Локомотив» — проиграть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.