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Мостовой: когда-то «Химки» должны были выиграть, а «Локомотив» — проиграть

Мостовой: когда-то «Химки» должны были выиграть, а «Локомотив» — проиграть
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу «Химок» над «Локомотивом» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Я предполагал, что «Химки» сегодня не проиграют. Это складывалось из того, что «Локомотив» слишком долго не проигрывает — когда-то же это должно было произойти. По составу «Химки» — нормальная команда. В начале игры у «Химок» был пожар в штрафной, но потом включился Бакаев, который не просто так играл в «Спартаке», как и Джикия. Когда-то «Химки» должны были выиграть, а «Локомотив» — проиграть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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