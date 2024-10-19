«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Брентфордом» в матче 8-го тура АПЛ

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.

На 45+5-й минуте защитник «Брентфорда» Итан Пиннок открыл счёт. Ответный мяч «МЮ» спустя две минуты забил нападающий Алехандро Гарначо. Победный гол хозяев на 62-й минуте оформил Расмус Хойлунд.

После восьми сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. «Брентфорд» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 10 очков.