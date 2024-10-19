«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Брентфордом» в матче 8-го тура АПЛ
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Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Пиннок – 45+5' 1:1 Гарначо – 47' 2:1 Хойлунд – 62'
На 45+5-й минуте защитник «Брентфорда» Итан Пиннок открыл счёт. Ответный мяч «МЮ» спустя две минуты забил нападающий Алехандро Гарначо. Победный гол хозяев на 62-й минуте оформил Расмус Хойлунд.
После восьми сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. «Брентфорд» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 10 очков.
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