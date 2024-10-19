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«Краснодар» обыграл «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Спартак» и «Динамо» с общим счётом 11:1

«Краснодар» обыграл «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Спартак» и «Динамо» с общим счётом 11:1
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«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ со счётом 3:0. Таким образом, в первых 12 турах «Краснодар» победил «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и московское «Динамо» с общим счётом 11:1.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«Краснодар» оказался сильнее ЦСКА в матче 4-го тура со счётом 2:1. Затем в 6-м туре обыграл московское «Динамо» (1:0), далее разгромил «Локомотив (3:0) в 7-м туре. «Быки» обыграли «Зенит» со счётом 2:0 в матче 10-го тура.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са, после перехвата у ворот «Спартака». На 90+5-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

«Краснодар» заработал 30 очков и располагается на первой строчке.

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