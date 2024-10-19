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«Ротор» с минимальным счётом обыграл «КАМАЗ» в матче 15-го тура Первой лиги

«Ротор» с минимальным счётом обыграл «КАМАЗ» в матче 15-го тура Первой лиги
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Завершился матч 15-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). «Ротор» одержал победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Лаврищев – 87'    

Победный гол «Ротора» на 87-й минуте забил полузащитник Дмитрий Лаврищев.

После 15 сыгранных матчей «Ротор» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025, набрав 22 очка. «КАМАЗ» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 16 очков. Возглавляет рейтинг московское «Торпедо», у которого 26 очков.

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