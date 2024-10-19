«Сочи» обыграл «Родину» в матче 15-го тура Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и «Родина». Команды играли в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В составе южан автором единственного гола стал Мартин Крамарич. Он отличился на 39-й минуте встречи. Москвичи не смогли распечатать ворота соперника.

На данный момент сочинцы имеют на своём счету 24 очка. Южане занимают четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается московского клуба, то он за 15 матчей заработал 19 очков. «Родина» пребывает на девятом месте в таблице.