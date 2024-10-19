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«Сочи» обыграл «Родину» в матче 15-го тура Первой лиги

«Сочи» обыграл «Родину» в матче 15-го тура Первой лиги
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Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и «Родина». Команды играли в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Крамарич – 39'    

В составе южан автором единственного гола стал Мартин Крамарич. Он отличился на 39-й минуте встречи. Москвичи не смогли распечатать ворота соперника.

На данный момент сочинцы имеют на своём счету 24 очка. Южане занимают четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается московского клуба, то он за 15 матчей заработал 19 очков. «Родина» пребывает на девятом месте в таблице.

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