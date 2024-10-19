Мостовой: «Спартак» получил ледяной краснодарский душ — решили меня в больницу отправить

Экс-футболист Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Краснодара» над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.

«Я был немного удивлён составом «Спартака». После матча с «Локомотивом» я говорил про Абену, что по ощущениям у него 5 лишних килограмм. В перерыве матча с «Локомотивом» его уже заменили, когда он начудил. А тут он снова выходит в стартовом составе. В первом тайме помимо привозов Абены две или три позиции «Спартака» вызывали сомнения, а «Краснодар» на этом сыграл.

Мы ожидали, что приедет уставший Кордоба после сборной. Как оказалось, эти перелёты совершенно ему не мешают. После второго мяча стало понятно, что «Спартаку» будет очень трудно. Если после первого мяча ещё можно было спасти игру, то после второго — нет. «Спартак» получил ледяной краснодарский душ — похоже, решили меня снова в больницу отправить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.