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Главный тренер «Спартака» Станкович оценил игру защитника Абены

Главный тренер «Спартака» Станкович оценил игру защитника Абены
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру защитника команды Миенти Абены в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«Абена был лучшим игроком в матче с «Ростовом». Сегодня он допустил ошибки в игре с лучшим нападающим РПЛ и сразу стал не уровня команды?

Абена — прекрасный парень, большой профессионал. Не позволю, чтобы кто-то извне критиковал кого-то из команды», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

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