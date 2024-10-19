Главный тренер «Спартака» Станкович оценил игру защитника Абены

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру защитника команды Миенти Абены в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«Абена был лучшим игроком в матче с «Ростовом». Сегодня он допустил ошибки в игре с лучшим нападающим РПЛ и сразу стал не уровня команды?

Абена — прекрасный парень, большой профессионал. Не позволю, чтобы кто-то извне критиковал кого-то из команды», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.