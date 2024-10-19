Станкович объяснил отсутствие Зиньковского в заявке «Спартака» на игру с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил отсутствие в заявке нападающего Антона Зиньковского на матч 12-го тура с «Краснодаром» (0:3).

«Зиньковский здоров. У нас здоровы все, кроме Чернова, а заявка ограничена. Это был тренерский выбор. Кто не играл, при негативном результате — лучший, так часто говорят. К Антону ничего личного», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+6-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

В этом сезоне Зиньковский сыграл 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах.