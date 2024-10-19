Бакаев: «Химки» победили очень сильную команду — «Локо» сейчас наравне с «Зенитом»

Вингер подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над московским «Локомотивом» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я не хочу говорить о сенсации, но мы победили очень сильную команду, которая сейчас наравне с «Зенитом» по силе. Приятная и важная победа против такого сильного соперника. Пауза на сборные пошла на пользу команде. Мы хорошо поработали, поговорили между собой. Понимали, что нужно исправлять ситуацию. С таким составом и возможностями мы должны уже начать давать результат. Надеюсь, достижения пойдут на подъём. Надо продолжать так же работать на тренировках. Главное, чтобы мы были вместе», — передаёт Бакаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.