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Бакаев: «Химки» победили очень сильную команду — «Локо» сейчас наравне с «Зенитом»

Бакаев: «Химки» победили очень сильную команду — «Локо» сейчас наравне с «Зенитом»
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Вингер подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над московским «Локомотивом» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Я не хочу говорить о сенсации, но мы победили очень сильную команду, которая сейчас наравне с «Зенитом» по силе. Приятная и важная победа против такого сильного соперника. Пауза на сборные пошла на пользу команде. Мы хорошо поработали, поговорили между собой. Понимали, что нужно исправлять ситуацию. С таким составом и возможностями мы должны уже начать давать результат. Надеюсь, достижения пойдут на подъём. Надо продолжать так же работать на тренировках. Главное, чтобы мы были вместе», — передаёт Бакаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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