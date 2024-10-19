Станкович раскрыл, что сказал Барко после того, как игрок пнул медицинский ящик

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о поведении полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко после замены в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«У Барко сильный характер, после замены он проявил эмоции. Я ему сказал, что нехорошо пинать ящики, бутылки. Мы сами во всём виноваты, а не они. Да, можно выплеснуть эмоции. Но я не мог не вмешаться», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Фото: Кадр трансляции

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+5-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.