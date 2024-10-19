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Станкович раскрыл, что сказал Барко после того, как игрок пнул медицинский ящик

Станкович раскрыл, что сказал Барко после того, как игрок пнул медицинский ящик
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о поведении полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко после замены в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«У Барко сильный характер, после замены он проявил эмоции. Я ему сказал, что нехорошо пинать ящики, бутылки. Мы сами во всём виноваты, а не они. Да, можно выплеснуть эмоции. Но я не мог не вмешаться», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Фото: Кадр трансляции

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+5-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

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