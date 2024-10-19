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Зелимхан Бакаев высказался об отсутствии матчей у сборной России в октябре

Зелимхан Бакаев высказался об отсутствии матчей у сборной России в октябре
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Правый вингер подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев высказался по поводу отсутствия товарищеских матчей у национальной команды России на октябрьском сборе.

«Один месяц и один сбор — не страшно. Я читал, что сыграем с Сирией — это хороший соперник. Главное — продолжать играть с хорошими командами, чтобы не забывали о сборной», — передаёт Бакаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча. 21 марта подопечные Валерия Карпина обыграли Сербию со счётом 4:0. 7 июня российская национальная команда победила Беларусь со счётом 4:0. 5 сентября сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. В октябрьскую международную паузу национальная команда России должна была сыграть со сборной Пакистана, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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