Джикия: ничего не буду отвечать критикам «Химок» — я же не знаю, про кого речь

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия прокомментировал домашнюю победу над московским «Локомотивом» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ничего не буду отвечать критикам «Химок». Я же не знаю, про кого речь. С каждой игрой чувствую себя всё лучше. Но самое главное — интересы команды. Сегодня одержали победу — это главное.

В команде хорошая, здоровая конкуренция — это всегда двигатель вперёд. Потому это всё имеет место быть, и очень хорошо», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Георгий Джикия перешёл в подмосковный клуб в минувшее трансферное окно.