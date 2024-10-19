Джикия: ничего не буду отвечать критикам «Химок» — я же не знаю, про кого речь
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Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия прокомментировал домашнюю победу над московским «Локомотивом» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54' 2:0 Бакаев – 60'
«Ничего не буду отвечать критикам «Химок». Я же не знаю, про кого речь. С каждой игрой чувствую себя всё лучше. Но самое главное — интересы команды. Сегодня одержали победу — это главное.
В команде хорошая, здоровая конкуренция — это всегда двигатель вперёд. Потому это всё имеет место быть, и очень хорошо», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Напомним, Георгий Джикия перешёл в подмосковный клуб в минувшее трансферное окно.
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