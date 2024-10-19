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Мурад Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»

Мурад Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в матче 12-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«Очень понравился настрой, вышли играть на победу. Очень энергичное начало. Отличное движение, много голевых моментов. У Сперцяна уже к 15-й минуте было 150 спринтов на максимальных ускорениях. Да, допустили ряд небрежностей. Большая победа для нас», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+6-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и располагается на первой строчке.

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