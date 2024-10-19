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Зелимхан Бакаев: ни разу в жизни не пил алкоголь, не советовал бы вообще

Зелимхан Бакаев: ни разу в жизни не пил алкоголь, не советовал бы вообще
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Нападающий «Химок» Зелимхан Бакаев после матча 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0) рассказал, что не употребляет алкоголь.

— Глушенков говорил, что после матчей выпивает по литру пива. А вы?
— Я не пью. За свою жизнь ни разу пил алкоголь (смеётся). Так что не знаю, как ответить. Не советовал бы вообще пить, — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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