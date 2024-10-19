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Джикия: задача «Химок» — уверенно сохранить прописку в РПЛ, нельзя упускать очки

Джикия: задача «Химок» — уверенно сохранить прописку в РПЛ, нельзя упускать очки
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Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия после победы над «Локомотивом» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что перед клубом стоит задача остаться в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

— Настраивались ли на реванш с «Локомотивом» после поражения в Кубке России?
— Тогда был достаточно хороший первый тайм. Но Кубок и чемпионат — это разные вещи. Что касается Кубка России, мы со своей задачей уже справились — вышли с третьего места. Что касается чемпионата, сегодня было очень-очень надо… Да и всегда надо. Внизу турнирной таблицы все потихонечку что-то да набирают. Поэтому нельзя упускать очки, надо набрать хорошее количество очков к зиме. Задача команды — уверенно сохранить прописку в РПЛ и занять как можно более высокое место, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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