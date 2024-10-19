Джикия: задача «Химок» — уверенно сохранить прописку в РПЛ, нельзя упускать очки

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия после победы над «Локомотивом» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что перед клубом стоит задача остаться в РПЛ.

— Настраивались ли на реванш с «Локомотивом» после поражения в Кубке России?

— Тогда был достаточно хороший первый тайм. Но Кубок и чемпионат — это разные вещи. Что касается Кубка России, мы со своей задачей уже справились — вышли с третьего места. Что касается чемпионата, сегодня было очень-очень надо… Да и всегда надо. Внизу турнирной таблицы все потихонечку что-то да набирают. Поэтому нельзя упускать очки, надо набрать хорошее количество очков к зиме. Задача команды — уверенно сохранить прописку в РПЛ и занять как можно более высокое место, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.