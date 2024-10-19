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«Черноморец» и «Нефтехимик» поделили очки в матче 15-го тура Первой лиги

«Черноморец» и «Нефтехимик» поделили очки в матче 15-го тура Первой лиги
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Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команды играли в Новороссийске на стадионе «Центральный (Труд)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск

Команды не смогли забить друг другу голов в матче. В игре было показано три жёлтые карточки.

После этой встречи «Черноморец» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» идёт восьмым с 21 очком. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет московское «Торпедо», которое набрало 26 очков после 13 матчей.

Турнирная таблица Первой лиги
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