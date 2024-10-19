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Мусаев ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 12-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:0) высказался о возможном чемпионстве чёрно-зелёных в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Отказываюсь говорить о чемпионстве. Нам надо стать крепче как команда. Конечно, хотим стать чемпионами. Всё для этого сделаем», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+5-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

«Краснодар» заработал 30 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ.