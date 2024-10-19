Галактионов: «Локомотиву» важно двигаться без перепадов, как в матче с «Химками»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Химок» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сыграли ниже своих возможностей. Должны были реализовывать свои моменты в первом тайме. Думаю, ход игры пошёл бы совсем по-другому. Какая игра даст результат в зависимости от места — покажет дальнейший ход чемпионата. Нам важно развивать свои сильные качества, чтобы мы двигались от игры к игре без перепадов, как тот, что случился сегодня», — передаёт Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.