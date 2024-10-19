Руслан Литвинов высказался о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение в матче 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3).

«Краснодар» сегодня переиграл нас тактически. Не получался выход из обороны, были индивидуальные ошибки, которые привели к голу. Не знаю, с чем связаны ошибки. Если говорить про схему, это особо много не меняет. Могли и сами перестроиться во время игры. Просто неправильно выступили сами. Во втором тайме было попроще, в первые минуты владели инициативой, но не смогли забить. А в конце ещё и пропустили обидный гол», — передаёт Литвинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.