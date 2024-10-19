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Руслан Литвинов высказался о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Руслан Литвинов высказался о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром»
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение в матче 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«Краснодар» сегодня переиграл нас тактически. Не получался выход из обороны, были индивидуальные ошибки, которые привели к голу. Не знаю, с чем связаны ошибки. Если говорить про схему, это особо много не меняет. Могли и сами перестроиться во время игры. Просто неправильно выступили сами. Во втором тайме было попроще, в первые минуты владели инициативой, но не смогли забить. А в конце ещё и пропустили обидный гол», — передаёт Литвинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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