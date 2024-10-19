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Галактионов: разговоры о чемпионстве не должны сказываться на «Локомотиве»

Галактионов: разговоры о чемпионстве не должны сказываться на «Локомотиве»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (0:2) высказался о возможном чемпионстве железнодорожников в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Разговоры о чемпионстве не должны сказываться. Должно сказываться своё отношение к работе и те действия, которые мы требуем, характер тренировочный работы и матчей. Если всё делать правильно, ничего не будет выбивать из колеи. Значит, есть моменты, которые мы упустили. Должны более качественно сработать в определённых компонентах игры», — передаёт Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

Турнирная таблица РПЛ
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