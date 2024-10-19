Мурад Мусаев: как я живу с пятью жёлтыми карточками? К психологу хожу

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0) высказался о своих жёлтых карточках в текущем сезоне.

«Как я живу с жёлтыми карточками? Вы сейчас серьёзно спрашиваете? К психологу хожу, не знаю. Я никогда не оскорбляю судей. Я плачу за свои карточки штрафы. Пытаюсь сдерживаться, не получается. Пару матчей пытался, сейчас не получилось. Я все карточки заслуженно получил. Но никого не оскорбляю», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» по итогам 12 матчей заработал 30 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ.