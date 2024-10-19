Мусаев: Кордоба до игры со «Спартаком» был разбитый. Но он сказал, что обожает такие матчи

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игре нападающего Джона Кордобы в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

«Кордоба ушёл на 89-й минуте, но хотел забить ещё гол. Он заработал кучу фолов, на нём висели все защитники «Спартака». Джон — большой профи.

Я вчера видел, что он весь разбитый после перелёта, но он обожает такие большие матчи. Кордоба — наш игрок. Хотелось бы, чтобы он и дальше оставался нашим. Я невероятно ценю его профессионализм», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+5-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.