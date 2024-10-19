Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев: Кордоба до игры со «Спартаком» был разбитый. Но он сказал, что обожает такие матчи

Мусаев: Кордоба до игры со «Спартаком» был разбитый. Но он сказал, что обожает такие матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игре нападающего Джона Кордобы в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«Кордоба ушёл на 89-й минуте, но хотел забить ещё гол. Он заработал кучу фолов, на нём висели все защитники «Спартака». Джон — большой профи.

Я вчера видел, что он весь разбитый после перелёта, но он обожает такие большие матчи. Кордоба — наш игрок. Хотелось бы, чтобы он и дальше оставался нашим. Я невероятно ценю его профессионализм», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+5-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

Материалы по теме
Мурад Мусаев: как я живу с пятью жёлтыми карточками? К психологу хожу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android