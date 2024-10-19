Руслан Литвинов ответил, есть ли у «Спартака» шансы на чемпионство

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов оценил шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне.

— У «Спартака» есть шансы на чемпионство?

— Мы поговорим и будем давать максимум, пытаться сократить отставание и бороться за чемпионство. Мы также все расстроены, тяжело. Но будем стараться. Я понимаю, что 11 очков отставания от первого места — это слишком. Мы не можем такого допускать, — передаёт Литвинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и располагается на первой строчке.