ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 23-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 23-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе « Локомотив» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Саакян. ЦСКА одержал победу в матче со счётом 2:0.

На 45-й минуте забила полузащитница ЦСКА Марине Ачоян. На 75-й минуте отличилась полузащитница ЦСКА Татьяна Петрова.

После этой победы в активе ЦСКА стало 50 очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» три очка. «Ростов», у которого 22 очка после 20 матчей, находится на восьмой строчке.