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ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 23-го тура женской Суперлиги

ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 23-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 19 октября, состоялся матч 23-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе « Локомотив» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Саакян. ЦСКА одержал победу в матче со счётом 2:0.

Россия - Суперлига (ж) . 23-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Ачоян – 45'     0:2 Петрова – 75'    

На 45-й минуте забила полузащитница ЦСКА Марине Ачоян. На 75-й минуте отличилась полузащитница ЦСКА Татьяна Петрова.

После этой победы в активе ЦСКА стало 50 очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» три очка. «Ростов», у которого 22 очка после 20 матчей, находится на восьмой строчке.

Турнирная таблица женской Суперлиги
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