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Трошечкин: футболисты «Пари НН» адаптируются, впитывают идеи Гончаренко

Трошечкин: футболисты «Пари НН» адаптируются, впитывают идеи Гончаренко
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Хавбек «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался о смене главного тренера в команде. Ранее нижегородцев возглавил Виктор Гончаренко, он сменил на этом посту сербского специалиста Сашу Илича.

«Новый тренер? Мы адаптируемся. Впитываем идеи. Как изменилась психологическая обстановка в команде? Всегда смена приводит к появлению новых эмоций. Всё с чистого листа. Как проходит адаптация Гончаренко? Думаю, это нужно у него спросить. Но мы приятные люди вообще», — приводит слова Трошечкина «РБ Спорт».

После 12 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

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