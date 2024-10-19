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Тренер ЦСКА Николич объяснил, откуда у него взялся фингал под глазом

Тренер ЦСКА Николич объяснил, откуда у него взялся фингал под глазом
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, почему приехал на матч 12‑го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» с синяком под глазом.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

«Синяк? Произошёл рабочий момент на тренировке. Ничего страшного, бывает», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ»

Ранее в СМИ появилась информация, что во время паузы на матчи сборных на одной из тренировок в сербского тренера случайно врезался один из футболистов армейцев. Это произошло ещё в начале недели.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

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Тренер ЦСКА Николич прибыл с большим фингалом под глазом на матч с махачкалинским «Динамо»
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