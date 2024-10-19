Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги 19 октября

Результаты матчей Первой лиги 19 октября
Комментарии

Сегодня, 19 октября, в 15-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись три матча. Представляем вашему вниманию полные результаты встреч в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 19 октября:

«Черноморец» — «Нефтехимик» — 0:0;
«Ротор» — «КАМАЗ» — 1:0;
«Сочи» — «Родина» — 1:0.

В воскресенье, 20 октября, в Первой лиге состоятся ещё четыре встречи, а весь тур продлится до понедельника, 21 октября.

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков. На второй строчке находится тульский «Арсенал», также набравший 26 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» с 25 очками.

Материалы по теме
«Сочи» обыграл «Родину» в матче 15-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android