Сегодня, 19 октября, в 15-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись три матча. Представляем вашему вниманию полные результаты встреч в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 19 октября:

«Черноморец» — «Нефтехимик» — 0:0;

«Ротор» — «КАМАЗ» — 1:0;

«Сочи» — «Родина» — 1:0.

В воскресенье, 20 октября, в Первой лиге состоятся ещё четыре встречи, а весь тур продлится до понедельника, 21 октября.

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков. На второй строчке находится тульский «Арсенал», также набравший 26 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» с 25 очками.