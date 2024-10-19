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Литвинов: не схема «Спартака» сыграла ключевую роль в поражении от «Краснодара»

Литвинов: не схема «Спартака» сыграла ключевую роль в поражении от «Краснодара»
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поражении от «Краснодара» со счётом 0:3 в матче 12-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«Перед каждой игрой у нас есть разборы — тренерский штаб подбирает варианты расстановок и передвижения на поле. Сегодня решили выйти так. Мы не обсуждали, почему такая схема. Нам сказали, что лучше Абена будет играть против Кордобы. Всё разобрали, но не схема же сыграла ключевую роль, а наши индивидуальные ошибки», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+6-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

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