Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: счёт в матче после первого тайма не открыт

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: счёт в матче после первого тайма не открыт
Комментарии

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московское ЦСКА. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

В первой половине матча команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 11 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 20 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Вторая сенсация в РПЛ от «Химок»! Бакаев за шесть минут казнил «Локо». Видео
Вторая сенсация в РПЛ от «Химок»! Бакаев за шесть минут казнил «Локо». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android