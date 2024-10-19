«Бетис» одержал гостевую победу над «Осасуной» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 10-го тура испанской Примере, в котором встречались «Осасуна» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне(Италия). В качестве главного арбитра встречи выступилАлехандро Муньис Руис. «Бетис» одержал победу со счётом 2:1.
Испания — Примера . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Роке Феррейра – 7' 1:1 Торро – 59' 1:2 Авила – 73'
Удаления: нет / Натан – 90+5'
На седьмой минуте забил нападающий «Бетиса» Витор Роке с передачи Айтора Руибаля. На 59-й минуте сравнял счёт в матче полузащитник «Осасуны» Лукас Торро. На 73-й минуте отличился нападающий «Бетиса» Чими Авила.
После этого матча в активе «Бетиса» 15 очков. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Осасуна» с 15 очками идёт седьмой.
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