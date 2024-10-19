Вратарь «Локомотива» Лантратов назвал причину поражения от «Химок»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал поражение от «Химок» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Почему проиграли? Они забили два, а мы ноль. Пропущенные мячи проанализируем на неделе», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.