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Вратарь «Локомотива» Лантратов назвал причину поражения от «Химок»

Вратарь «Локомотива» Лантратов назвал причину поражения от «Химок»
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Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал поражение от «Химок» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Почему проиграли? Они забили два, а мы ноль. Пропущенные мячи проанализируем на неделе», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.

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