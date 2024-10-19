Джон Кордоба ответил на вопрос, предлагал ли «Краснодар» ему новый контракт

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что клуб пока не предложил ему продлить действующий контракт, который истекает по окончании сезона.

— Почему не перешёл в «Спартак»?

— Моя команда — «Краснодар». Я буду говорить только о «Краснодаре». Не буду говорить, что будет после окончания моего контракта. Я живу сегодняшним днём, наслаждаюсь и работаю.

— Предлагал ли «Краснодар» новый контракт?

— Моя команда — «Краснодар». Мне никто ничего не предлагал. Я работаю в Краснодаре и полностью сконцентрирован на команде, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Летом была информация об интересе к Кордобе со стороны «Спартака», однако сообщалось, что колумбиец отклонил предложение московского клуба, поскольку его не устроила зарплата.