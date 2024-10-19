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Джон Кордоба: я игрок «Краснодара», рад быть здесь

Джон Кордоба: я игрок «Краснодара», рад быть здесь
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём пребывании в расположении команды.

«Каждую игру мы выкладываемся на 100%. Я очень рад, что у меня получилось помочь команде. Каждая игра для меня очень важна. Я добирался 38 часов — было тяжело. Но я пришёл и у меня получилось помочь команде. Сейчас я игрок «Краснодара». Рад, что здесь играю и у нас получается это так успешно», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.

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