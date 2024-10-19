«Браво». Зарема Салихова отреагировала на разгромное поражение «Спартака» от «Краснодара»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала разгромное поражение московского клуба от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Ну что, Абена лучше Джикии, Жозе круче Соболева, а Барко – новый Промес? Браво, корпоративные менеджеры, прячущиеся за вывеской «Лукойла». Надеюсь, компанией они управляют лучше, чем «Спартаком», – приводит слова Салиховой Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.