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«Браво». Зарема Салихова отреагировала на разгромное поражение «Спартака» от «Краснодара»

«Браво». Зарема Салихова отреагировала на разгромное поражение «Спартака» от «Краснодара»
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала разгромное поражение московского клуба от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«Ну что, Абена лучше Джикии, Жозе круче Соболева, а Барко – новый Промес? Браво, корпоративные менеджеры, прячущиеся за вывеской «Лукойла». Надеюсь, компанией они управляют лучше, чем «Спартаком», – приводит слова Салиховой Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

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