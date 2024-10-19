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Тренер «Зенита» Оливейра высказался о возможном получении гражданства РФ Дугласом Сантосом

Тренер «Зенита» Оливейра высказался о возможном получении гражданства РФ Дугласом Сантосом
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Бразильский тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал возможное получение российского гражданства защитником сине-бело-голубых Дугласом Сантосом.

«Могу только сказать, что Дуглас не против получить российский паспорт. Он уже говорил об этом», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сантос перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2019 года из «Гамбурга». За этот период он принял участие в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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