Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он не подписал Райса здесь, так что теперь идёт к нему!» Эберль — о Тухеле в Англии

«Он не подписал Райса здесь, так что теперь идёт к нему!» Эберль — о Тухеле в Англии
Комментарии

Директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль отреагировал на назначение немецкого специалиста Томаса Тухеля главным тренером национальной команды Англии.

«Это хороший выбор для них. Просто в шутку: он не подписал Деклана Райса здесь, так что теперь он идёт к нему!» — приводит слова Эберля инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

На ноябрьских международных товарищеских матчах группового турнира Лиги наций УЕФА со сборной Англии на временной основе продолжит работать исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Ли Карсли. На этой паузе «три льва» сыграют с Грецией (11 ноября) и Ирландией (17 ноября).

Материалы по теме
Гвардиола — о Тухеле: некоторые люди считают, что они лучше. Такое в России например
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android