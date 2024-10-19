«Он не подписал Райса здесь, так что теперь идёт к нему!» Эберль — о Тухеле в Англии

Директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль отреагировал на назначение немецкого специалиста Томаса Тухеля главным тренером национальной команды Англии.

«Это хороший выбор для них. Просто в шутку: он не подписал Деклана Райса здесь, так что теперь он идёт к нему!» — приводит слова Эберля инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

На ноябрьских международных товарищеских матчах группового турнира Лиги наций УЕФА со сборной Англии на временной основе продолжит работать исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Ли Карсли. На этой паузе «три льва» сыграют с Грецией (11 ноября) и Ирландией (17 ноября).