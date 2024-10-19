«Динамо» Махачкала — ЦСКА: Мусаев открыл счёт на 56-й минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московское ЦСКА. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт — 0:1.

На 56-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт.

После 11 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 20 очков.