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Галактинов назвал причины неожиданного поражения «Локо» в матче 12-го тура РПЛ с «Химками»

Галактинов назвал причины неожиданного поражения «Локо» в матче 12-го тура РПЛ с «Химками»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил причины поражения своей команды от «Химок» (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Нам не удалось быть сегодня такими агрессивными, дерзкими, цепкими; не удалось создать для команды соперника неожиданных ходов. Это, наверное, главный фактор.

С другой стороны, в первом тайме моменты были, когда надо было забивать, гола не хватало. Были микромоменты, когда соперник выигрывал подбор, дождался нашей ошибки при развитии атаки, за это нас наказали. Хотели переломить ход игры заменами, но, к сожалению, остроты не совсем хватило — было недостаточно давления, подач, проходов, ударной работы», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.

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