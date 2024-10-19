Абена хватал Кордобу за лицо, Олусегун вынимал мяч из ворот. Фото разгрома «Спартака»

19 октября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Краснодар». Гости одержали победу с разгромным счётом 3:0.

Кевин Ленини открыл счёт на восьмой минуте матча, а в добавленное к первому тайму время Виктор Са увеличил преимущество «Краснодара». Автором третьего гола стал игрок «Спартака» Хесус Медина, отправивший мяч в свои ворота.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Краснодар» вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков в 12 матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 19 очками.