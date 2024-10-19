Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абена хватал Кордобу за лицо, Олусегун вынимал мяч из ворот. Фото разгрома «Спартака»

Абена хватал Кордобу за лицо, Олусегун вынимал мяч из ворот. Фото разгрома «Спартака»
«Спартак» проиграл «Краснодару»
Комментарии

19 октября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Краснодар». Гости одержали победу с разгромным счётом 3:0.

Кевин Ленини открыл счёт на восьмой минуте матча, а в добавленное к первому тайму время Виктор Са увеличил преимущество «Краснодара». Автором третьего гола стал игрок «Спартака» Хесус Медина, отправивший мяч в свои ворота.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Краснодар» вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков в 12 матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 19 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android