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«Поплатились за то, что прижимались к своим воротам». Гончаренко — об игре с «Ростовом»

«Поплатились за то, что прижимались к своим воротам». Гончаренко — об игре с «Ростовом»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Царукян – 75'     1:1 Осипенко – 90+2'    

«Во втором тайме мы чуть усилили давление, не сказать, что у нас в атаке была феерия, но предпосылки были к тому, что подходить чаще к штрафной площади соперника. И мы забили. Но, конечно, обидно, что не удержали.

Поплатились за то, что начали прижиматься к своим воротам, когда можно было удерживать мяч и идти в атаку. Не хватило ситуаций, в которых мы бы придерживали мяч. Когда центральный защитник идёт в давление, а мы начинаем пятиться вместо того, чтобы прессинговать», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличился полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян. На 90+2-й минуте «Ростов» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал защитник Максим Осипенко.

После 12 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 12 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на восьмой строчке.

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