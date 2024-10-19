Арбитр Федотов: никакого фола со стороны Мусаева при голе ЦСКА в ворота Махачкалы нет

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева в матче 12-тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». На момент написания новости счёт в игре — 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Шумахов пытался заблокировать Мусаева и подставлялся под него, а Мусаев его оббежал. Игрок Махачкалы специально блокировал соперника, и если бы Мусаев упал — был бы фол в пользу ЦСКА. Шумахов не пытался идти к мячу, а пытался только заблокировать Мусаева. Так что никакого фола со стороны Мусаева в моменте с голом нет, всё по правилам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.