«На этом огороде невозможно играть». Нападающий «Ростова» Комличенко — о матче с «Пари НН»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1).

«На сегодняшнем огороде невозможно было играть в футбол. Не ждал, что будет много моментов и красивая игра. На что рассчитывали, то и получилось: много борьбы, мало красивых действий. «Пари НН» — неуступчивая команда, всё логично», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличился полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян. На 90+2-й минуте «Ростов» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал защитник Максим Осипенко.

После 12 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 12 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на восьмой строчке.