«Милан» в меньшинстве обыграл «Удинезе» в матче 8-го тура Серии А
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Завершился матч 8-го тура Серии А, в котором встречались «Милан» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Милан» одержал победу в матче со счётом 1:0.
Италия — Серия А . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Чуквезе – 13'
Удаления: Рейндерс – 29' / нет
В составе миланцев автором единственного гола стал Саму Чуквезе. Он отличился на 13-й минуте.
Отметим, что хозяева с 29-й минуты играли вдесятером из-за удаления Тейани Рейндерса.
На данный момент миланцы имеют на своём счету 14 очков. Они занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с 13 очками идёт шестым.
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