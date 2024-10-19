«Милан» в меньшинстве обыграл «Удинезе» в матче 8-го тура Серии А

Завершился матч 8-го тура Серии А, в котором встречались «Милан» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Милан» одержал победу в матче со счётом 1:0.

В составе миланцев автором единственного гола стал Саму Чуквезе. Он отличился на 13-й минуте.

Отметим, что хозяева с 29-й минуты играли вдесятером из-за удаления Тейани Рейндерса.

На данный момент миланцы имеют на своём счету 14 очков. Они занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с 13 очками идёт шестым.